Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor (Maçın özeti ve golleri)

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1'lik skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.
Rizespor, 22. dakikada Djokovic'in penaltı golüyle öne geçerken yanıt 43. dakikada yine penaltıdan Djaniny'den geldi.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise 73. dakikada Nwakaeme kaydetti.
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Trabzonspor'un puanı 27'ye yükseldi ve ikinci sıradaki Hatayspor ile fark 7'ye çıktı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
13. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.
14. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.
20. dakikada Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.
36. dakikada ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
41. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.
45 3. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Sabo, Djokovic, Umar, Bolasie, Boldrin, Pohjanpalo.
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