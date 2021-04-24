Trabzonspor 2 - 0 Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi bordo-mavili ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 66. dakikada Djanny'i kaydetti.

Üst üste 5 haftadır sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, aldığı galibiyetle bu seriyi sona erdirmiş oldu.

Bordo-mavili ekip, bu sonuçla puanını 63'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.

17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.

65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90 2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46 Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Bertolacci), Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Borini)

Goller: Dk. 15 (penaltıdan) ve 65 Djaniny (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Campi, Dk. 69 Fatih Kuruçuk, Dk. 90 4 Borini (Fatih Karagümrük)

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