Trabzonspor 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı.

Ligde en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'a 17 puan fark atan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam etti ve rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bordo-mavililere turu getiren golleri 12. dakikada Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir kaydetti.

Trabzonspor'da Bakasetas'ın 33. dakikada bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağından Visca sağ taraftan koşu yapan Djaniny gördü. Djaniny penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi takip eden Visca meşin yuvarlağı kaleci Sousa'nın solundan ağalarla buluşturdu. 1-0

28. dakikada Kouassi'nin pasında topla buluşan Djaniny sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çıkardı.