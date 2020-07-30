Trabzonspor 2-0 Alanyaspor | Türkiye Kupası Trabzonspor'un!

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Finalde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı Trabzonspor 2-0 kazandı. Bu sonuçla Trabzonspor Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Trabzonspor'a kupayı getiren golleri 25. dakikada Abdulkadir Ömür ve 90+10'da Sörloth attı.

9. KEZ ŞAMPİYON!

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.



Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004 ve 2009-2010 sezonlarında da kupayı kazanmıştı.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.



Türkiye Kupası'nda 10 yıllık hasretini sonlandıran bordo-mavili takım, iki yılı aşkın süredir görevde bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ilk kupasını elde etti.

- Süper Kupa maçı Medipol Başakşehir-Trabzonspor arasında

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.



Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

- Sörloth sezonu 33 golle kapattı

Karşılaşmada Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, sezonu 33 golle kapattı.



Süper Lig'de 24 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Sörloth, Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.



Norveçli futbolcu, Avrupa kupalarında ise bordo-mavili forma altında 2 kez ağları havalandırmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 🏆Türkiye Kupası Trabzonspor'un! Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Tem, 2020, 1:36ös PDT )

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

5. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

20. dakikada sağ kanatta topu alan Juanfran, ceza sahasına girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kontrol etti.

21. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağ çaprazdan pasında Sörloth, topu ceza sahası içinde göğsüyle kontrol etti. Bu oyuncunun sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan döndü. Ardından Guilherme'nin şutunda top üstten auta gitti.

25. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sörloth'un soldan ortasında, altıpasın önünde topa ayak koyan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

35. dakikada Novak'ın soldan kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topa önce Guilherme, sonra da Abdülkadir Ömür kafayla müdahale etti. Son olarak Sörloth'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

64. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte Bilal Başacıkoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

89. dakikada sol kanatta topla buluşan Sörloth'un savunmanın arkasına pasında Abdülkadir Ömür topu kontrol etti. Bu oyuncunun kaleci Marafona'yı geçtikten sonra ceza sahası içinde dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90 5. dakikada Junior Fernandes'in ceza alanına pasında seken topa sağ çaprazda Salih Uçan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

90 10. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Sosa, pasını sağdan savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth'a verdi. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 90 1 Da Costa), Hüseyin Türkmen, Campi, Novak (Dk. 78 Kamil Ahmet Çörekçi), Abdulkadir Parmak (Dk. 90 1 Ndiaye), Sosa, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban (Dk. 41 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam (Dk. 74 Mustafa Pektemek), Siopis (Dk. 54 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 63 Onur Bulut), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 25 Abdülkadir Ömür, Dk. 90 10 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 17 Campi, Dk. 61 Pereira (Trabzonspor)

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