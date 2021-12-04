Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavililer, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Marek Hamsik çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8 maç kazanan Trabzonspor'un puanı 39 oldu. Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.

17 YIL SONRA BİR İLK

Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste 8 maçta galip geldi.

26 YILLIK REKOR KIRILDI

Ayrıca ligde 27 maçtır kabetmeyen Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan'ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme'nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita'nin vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Balotelli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason'un kale sahasına indirdiği topa Balotelli'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e güzel pas gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in sağından ağları sarstı. 2-0

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi.

82. dakikada Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı, ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

İLK 11'LER

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Trabzonspor XI: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor XI: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.