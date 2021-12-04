Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Korkunç malikanenin gerçekleri... Epsteinin uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktıKorkunç malikanenin gerçekleri... Epstein'in uşağı konuştu, mide bulandıran detaylar ortaya çıktı#Ghislaine Maxwell
Kovid-19da son tablo Bakan Koca mevsim şartlarına dikkat çektiKovid-19'da son tablo! Bakan Koca 'mevsim şartlarına' dikkat çekti#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Seyrantepede bir gol daha Skor...Canlı | Seyrantepe'de bir gol daha! Skor...#Süper Lig
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
İskenderun Körfezinde alarm Dinamit yüklü konteyner denize düştüİskenderun Körfezi'nde alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü#İskenderun Körfezi
En az 100 mağdur var Böyle dolandırmışlar...En az 100 mağdur var! Böyle dolandırmışlar...#İnşaat Mağdurları
Çaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı 3 çocuk yakalandıÇaldıkları otomobille günlerdir geziyorlardı! 3 çocuk yakalandı#Ordu
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kripto paralar resmen çakıldı Uzman isimler sebebini açıkladıKripto paralar resmen çakıldı! Uzman isimler sebebini açıkladı#Kripto Para Piyasası
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
HABERLERSpor Arena Haberleri

Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor
Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek galibiyet serisi 8 maça çıkardı ve zirvede iyice rahatladı.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçından fotoğraflarTrabzonspor - Adana Demirspor maçından fotoğraflar
Trabzonspor - Adana Demirspor maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 15. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Nwakaeme ile öne geçen bordo-mavililer, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Marek Hamsik çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8 maç kazanan Trabzonspor'un puanı 39 oldu. Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.

17 YIL SONRA BİR İLK

Bordo-mavili ekip, 2003-2004 arasından bu yana ilk kez üst üste 8 maçta galip geldi.

26 YILLIK REKOR KIRILDI

Ayrıca ligde 27 maçtır kabetmeyen Karadeniz ekibi 1995-96 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırdı.

Gözden Kaçmasın

Trabzonsporda Abdullah Avcı:Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Haberin Tüm Görselleri

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Balotelli'nin ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çeldi.

26. dakikada Dorukhan'ın ceza sahası içinde penaltı noktasına doğru gönderdiği topa gelişen vuran Nwakaeme'nin yerden şutu direkten döndü. Dönen topla yeniden buluşan Nwakaeme bu kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Haberin Devamı

40. dakikada sağ taraftan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içine giren Koita'nin vuruşunda top kaleci Muric'te kaldı.

45. dakikada Balotelli'nin kafayla indirdiği topla buluşan Svensson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Akintola'nın sol taraftan ortasında arka direkte Bjarnason'un kale sahasına indirdiği topa Balotelli'nin kaleye yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

54. dakikada Nwakaeme ceza sahası içine doğru yönelen Hamsik'e güzel pas gönderdi. Meşin yuvarlağı iyi kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in sağından ağları sarstı. 2-0

67. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi.

82. dakikada Vargas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Balotelli'nin kafa vuruşunda Dorukhan'a çarpan topu kaleci Uğurcan tokatladı, ardından üst direkten seken topu Hugo kafayla yükseltti ve Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Trabzonspor XI: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor XI: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Akintola, Balotelli.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Trabzonspor#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith