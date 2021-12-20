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Trabzonspor, 18 yıl sonra Altay karşısında

#Süper Lig#Trabzonspor#Altay
Trabzonspor, 18 yıl sonra Altay karşısında

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 18 yıl sonra İzmir'de Altay karşısına çıkıyor. İki takım arasında oynanan 50 maçta bordo-mavililerin 28, siyah-beyazlıların ise 10 galibiyeti bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Altay ile Trabzonspor İzmir'de karşı karşıya gelecek.

42 puanla ligin zirvesinde yer alan bordo-mavililer, 18 puan 16'ncı sırada yer alarak sıkıntılı günler geçiren Altay'a konuk olacak.

18 yıl sonra yeniden

Süper Lig'de en son 16 Şubat 2003'de karşı karşıya gelen rakipler söz konusu tarihten sonra ilk kez Süper Lig'de karşılaşacaklar.

2002-2003 sezonunda küme düşen Altay, 18 yıllık bir aradan sonra Karadeniz ekibini İzmir'de ağırlayacak.

İki ekibin 1974-75 sezonunda başlayan lig mücadelelerinde bordo-mavili takımın 28 galibiyetine karşılık siyah-beyazlı ekibin 10 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililerin 83 golüne Altay 46 golle karşılık verdi.

İzmir'deki maçlar

İzmir'de iki takım arasında oynanan 25 maçta bordo-mavililerin 11 galibiyet elde ederken ev sahibi ekip ise 7 galibiyet elde etti. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne ise İzmir ekibi 31 golle karşılık verdi.

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