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Trabzonspor 15 Nisan'da şampiyonluğunu ilan edebilir

#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor 15 Nisanda şampiyonluğunu ilan edebilir

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk tarihinin hesaplarını yapan Trabzonspor'da gözler kritik Nisan ayına çevrildi. Bordo-mavililer ligde 5, kupada ise 1 maç oynayacağı söz konusu ayda rakiplerine bakmaksızın ligde 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşacak.

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Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a penaltı golleriyle 3-2 mağlup olan Trabzonspor, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmasıyla aradaki 15 puanlık farkı korudu.

Haftayı 70 puanla kapatan Karadeniz ekibinin artık şampiyonluk tarihi hesaplanırken Nisan ayında 5 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı olmak üzere toplam 6 kritik maça çıkacak.

Trabzonspor, ligde rakiplerine bakmaksızın 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşmış olacak.

Fatih Karagümrük maçında şampiyonluk turu hesapları

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına 24 Mart Perşembe günü başlayacak olan bordo-mavililer 3 Nisan Pazar günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sonrasında ise 8 Nisan Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak olan bordo-mavililer 15 Nisan Cuma günü taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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Bu maça bordo-mavililerin şampiyonluk turunu atacağı maç olarak bakılıyor.

Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ise Kayserispor'u evinde konuk edecek.

23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak olan bordo-mavililer Nisan ayının son maçında ise 30 Nisan Cumartesi günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri

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