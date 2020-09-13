Trabzonspor 1-3 Beşiktaş

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştı. Medical Park Stadı'ndaki maçı konuk ekip 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Tyler Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Jeremain Lens attı. Trabzonspor'un sayısını 86. dakikada Abdulkadir Ömür kaydetti.

Trabzonspor'da penaltıya sebebiyet veren yeni transfer Flavio, aynı pozisyon sebebiyle ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Trabzonspor ise ligi puansız açtı.

TRABZONSPOR 1-3 BEŞİKTAŞ

GOL: 29' Boyd, 64' Mensah (P), 74' Lens, 86' Abdulkadir Ömür

İlk yarı sonucu: 0-1

Kırmızı kart: 63' Flavio (Trabzonspor)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdülkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Derbi başladı. Trabzonspor 4-2-3-1, Beşiktaş 4-1-4-1 formasyonuyla sahada.

8' Kamil Ahmet soldan sıfıra indi, içeri çevirdiği topa Ekuban'dan önce Welinton dokundu.

13' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Hasic uzaklaştırdı.

20' Şu ana dek iki takımın da isabetli bir şutu bulunmuyor.

29' GOL! Tyler Boyd'un sol çaprazdan şutunda Hüseyin'in de kafasına çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu. Maçtaki ilk şut gol oldu.

34' Abdulkadir Ömür'ün yüzüne dirseği isabet eden N'Sakala sarı kart gördü

36' Vida'ya sert bir faul yapan Kamil Ahmet sarı kart gördü

39' Bir sarı kart da Welinton'a çıktı. Abdulkadir Ömür'ü faulle durduran Brezilyalı stoper kartı gördü

41' Beşiktaş gole yaklaştı! Soldan ceza alanına giren Boyd'un dar açıdan vuruşunda savunmadan seken top etkisini yitirdi.

45' Nwakaeme'nin sert şutunda Welinton'un göğsüne çarpan top sonrası Siyah-beyazlı stoper yerde kaldı. Müdahale ediliyor Welinton'a

İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

47' Çalımlarla ceza sahasına sokulan Mensah'ın sağ çaprazdan çektiği şut uzak köşeden auta çıktı.

50' Beşiktaş'a Oğuzhan sakatlandı, Dorukhan Toköz yerine oyuna dahil oluyor

59' Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak köşede topa dokunmak isteyen Campi bunu başaramadı ve top direk dibinden auta gitti.

63' Beşiktaş penaltı kazandı! Kullanılan köşe vuruşunda Atiba'yı faulle yere indiren Flavio penaltıya sebebiyet verdi. Sarı kartı bulunan Flavio ikinci kartı da gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

64' GOL! Mensah penaltıda takımını 2-0 öne taşıyor!

68' Trabzonspor'da Campi'nin uzun pasını Ekuban ceza sahasında kontrol etti, ama araya giren N'Sakala tehlikeyi uzaklaştırdı.

74' GOL! Lens attı! Beşiktaş farkı üçe çıkarıyor derbide... Dorukhan'ın ceza sahasının sol çaprazından içeri yerden gönderdiği topa tek vuruş yapan Lens'in şutu ağları havalandırdı.

79' Abdulkadir Ömür'ün uzaklardan kullandığı frikikte Ersin topu iki hamlede kontrol etti.

86' GOL! Trabzonspor, Ersin ve Welinton'un anlaşmazlığı sonucu Abdulkadir Ömür ile golü buldu!

90' N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Lens kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti.

Maç sona erdi: 1-3

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.

Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.

- Bordo-mavililerde eksik fazla

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.

Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

- Eddie Newton, Trabzon'da ilk kez

Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.

- Beşiktaş'ta iki eksik

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

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