Trabzonspor 1-3 Alanyaspor (Maçın golleri ve özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Alanyaspor, Trabzon'da karşı karşıya geldi. İkinci yarıda atılan gollerle Alanyaspor maçı 3-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Mustafa Pektemek ve 73 ve 90+7. dakikalarda Davidson kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 80. dakikada Bakasetas'tan geldi.

4 maç sonra galibiyetle tanışan Alanyaspor, bu sonucun ardından puanını 46'ya yükseltti ve 5. sıraya çıktı. Trabzonspor ise iç sahada üst üste 2. yenilgisini aldı ve 51 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.

37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu çeldi.

66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

80. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-2

90 7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Abdulkadir Parmak'ın yerine Lewis Baker'a, Djaniny Semedo'nun yerine ise Benik Afobe'ye görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Trondsen de kadroda yer almayan isimler oldu.



- Afobe 16, Baker 4 maç sonra ilk 11'de



Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Benik Afobe, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

Öte yandan, Trabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında meşale yakıp, tezahüratlar yaptı.

Aytemiz Alanyaspor'da ise kaleci Jose Marafona, savunmada Steven Caulker, forvette de Khouma Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Davidson ise yedek soyunduruldu.

Karşılaşma öncesi, helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

DJANINY KADRODA YOK! TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI...

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçının kadrosunda dahil edilmedi. Trabzonspor, Djaniny Semedo'nun sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle tedavisi devam etmektedir. Bu nedenle oyuncumuz, maç kadrosuna dahil edilmemiştir” dedi.

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