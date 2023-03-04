Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor (Maç özeti ve goller)

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 24. hafta maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Akyazı Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçın ilk yarısında Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile iki kez direklere takıldı. İlk yarı golsüz sona erdi.

Ümraniyespor ikinci yarıya hızlı başlayan taraf oldu. 51. dakikada Sekidika, 65. dakikada Umut Nayir ile goller bulan konuk ekip skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor, 83. dakikada Yusuf Yazıcı ile umutlansa da maç İstanbul ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Trabzonspor'da Naci Ünüvar, 90+8'de önce faul, sonra itirazları sebebiyle art arda iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AKYAZI'DA 2 YIL SONRA İLK MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi'nde 36 maç sonra ilk kez bir lig maçı kaybetti. 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Bordo-mavili takım o günden bugüne kadar oynanan 36 maçta 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından Trabzonspor 38 puanda kaldı. Son sıradaki Ümraniyespor ise puanını 18'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

9. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağından Peres'ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır kornere çıkardı.

13.dakikada Gomez'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok'un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgi üzerinden çıkardı.

18.dakikada Larsen'in sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sonrasında Umut Bozok'un etkisiz vuruşu ise auta çıktı.

41. dakikada Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Naci Ünüvar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun'un sağından az farkla auta çıktı.

Maçtan Dakikalar (kinci yarı)



52. dakikada Mrsic'in ceza alanı önünden şutu Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Sekidika ağlara yolladı. 0-1

60. dakikada Ümraniyespor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

66. dakikada Lenjani'nin kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topa son dokunuşu yapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

82. dakikada Ümraniyespor savunmasının uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, kaleye sırtı dönük yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Haberin Devamı

TRABZONSPOR 1-2 ÜMRANİYESPOR

GOL: 51' Sekidika, 65' Umut Nayir, 83' Yusuf Yazıcı

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Bartra, Denwsil, Larsen, Abdülkadir, Doğucan, Siopis, Trezeguet, Maxi Gomez, Umut Bozok.

Ümraniyespor XI: Orkun, Glumac, Mustafa, Epureanu, Valentin, Mrsic, Oğuz, Onur, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

BAKASETAS KADRODAN ÇIKARILDI

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, sol uyluk ön bölgesinde kas yaralanması olduğu için Ümraniyespor maçı kadrosundan çıkarıldı. Yunan futbolcunun tedavisina başlandığı açıklandı.