Trabzonspor 1-2 Hatayspor maç özeti (Süper Lig)

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Trabzonspor ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan müsabakayı Hatayspor 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Görkem Sağlam'ın golüyle 1-0 geriye düşen Trabzonspor, 42. dakikada Zubkov ile beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda ise Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Massanga kaydetti.

Bu sonucun ardından Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, 32 puan ile 10. sırada kaldı. Hatayspor ise puanını 16 yaparken haftayı 18. basamakta kapattı.

Trabzonspor, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir'in konuğu olacakken, Hatayspor BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İkinci yarı birazdan...)

22. dakikada Fernandes'in ortasında Görkem Sağlam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-1

24. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ taraftan ortasında Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, Zubkov'un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Zubkov, meşin yuvarlağı yarım voleyle ağlara gönderdi. 1-1