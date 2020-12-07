Trabzonspor 1-1 Sivasspor (Maçın özeti ve goller)

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Erzurumspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 2'de 2 yapan Fırtına, öne geçtiği maçta skoru tutamadı ve Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı.

Maça etkili başlayan Trabzonspor, aradığı golü ilk yarının son dakikasında Ekuban'ın ayağından bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tempo düşerken, konuk ekip Sivasspor, Hakan Arslan'ın 75'te attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol sesi çıkmazken, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ilk puan kaybını yaşadı. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Sivasspor'da ise galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Maçtan önemli anlar:

Müsabakanın ilk 5 dakikalık bölümünde karşılıklı top kayıpları yaşandı.

8' Ekuban'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu Sivasspor kalecisi Samassa, güçlükle çeldi.

11 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Oyunun kontrolü Trabzonspor'un elinde.

12' Ekuban'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde Afobe kafayı vurdu ancak top kaleyi bulmadı.

16' Sivasspor'da Faycal'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleye yöneldi, köşeye doğru giden topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

22' Baskısını artıran Sivasspor, Gradel'in ortasında Yatabare'nin kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Yatabare'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

İlk yarının son anlarına doğru ev sahibi Trabzonspor, baskısını arttırmaya çalışıyor.

45' Hızla atağa kalkan Trabzonspor'da Ekuban, Abdülkadir Ömür'ün ara pasında ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

55' Serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da Baker'ın çektiği şut kendi takım arkadaşının eline çarpınca top rakip takıma geçti.

Maçın 60 dakikalık bölümü bordo mavililerin 1-0 üstünlüğü ile geçilirken, artan fauller nedeniyle oyunda tempo düştü.

76' Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası içine taşıdığı topa Hakan Arslan vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe.

Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Max Gradel, Yatabare.

Maçtan notlar:

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de zorunlu olarak 2 değişiklik yaptı.



Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra art arda 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarına aynı kadroyu çıkaran Abdullah Avcı, bu kez zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı.

Teknik direktör Avcı, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine sağ bekte Serkan Asan'a, hücumda ise sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin yokluğunda da Bilal Başacıkoğlu'na görev verdi.



Bilal ilk kez ilk 11'de



Trabzonspor’da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup Sivasspor maçıyla ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11'de çıktı.

2019-20 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan ve söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise 4 lig maçında 43 dakika süre almıştı.



Plaza, 21 kişilik kadroda



Trabzonspor’da sezon başında transfer edilen, şu ana kadar sadece 1 maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Son olarak ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna alınan genç futbolcuyu, teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny ile Nwakaeme'nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti.

Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme'nin yanı sıra cezalı Pereira ile Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ve Arda Akbulut kadroda yer almadı.

Eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla Trabzon deplasmanına gelen Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.

Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Raşit Karasu'nun vefatı nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor (1-0 vs BB Erzurumspor & 1-0 vs Ankaragücü), Aralık 2017'den bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor. Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü dış saha karşılaşmalarında kazanan takım Sivasspor (%89; 8/9). Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az gol beklentisi yakalayan takım olan Trabzonspor (7.12 xG) aynı zamanda attığı goller (12) ile yakaladığı gol beklentisi arasında pozitif anlamda en fazla fark olan ekip konumunda (4.88).

Trabzonspor'un iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Nijeryalı yıldız, lige geldiği 2018/19'dan bu yana bordo mavili ekibin attığı 90 iç saha golünün %27'sinde pay sahibi olmayı başardı (14 gol & 10 asist).

Trabzonspor orta sahası Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Ocak 2019'da Sivasspor'a atmıştı.

Bu sezon Sivasspor formasıyla birden fazla Süper Lig golü atabilen tek isim Max Gradel. Fildişi Sahilli oyuncu, takımı adına en fazla şut çeken, şut pası veren, isabetli orta yapan, çalım atan ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim konumunda. Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, geçen sezon Trabzonspor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.