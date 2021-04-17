Trabzonspor 1-1 Hatayspor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavili takım, uzatma dakikalarında yediği gole engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor, 22. dakikada Djaniny'nin attığı golle öne geçerken Hatayspor, beraberliği 90+6. dakikada Boupendza'nın attığı penaltı ile yakaladı.

UZATMA DAKİKALARINDA PENALTI TEKRARI

Hatayspor'un 90+4. dakikada kazandığı penaltıda Diouf'un vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı. Ancak maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'a gidip penaltının tekrar kullanılmasını istedi. Ardından topun başına geçen Boupendza, skoru eşitleyen golü kaydetti. Bu kararın ardından Trabzonspor'da futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın hakeme sert eleştirileri oldu.



Bu sonucun ardından Trabzonspor'un puanı 59, Hatayspor'un ise 50 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

45 1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

74. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Flavio'nun kafa vuruşunda, kaleci Munir, topun sahibi oldu.

75. dakikada Boupendza'nın sağ taraftan pasında, Diouf, topu Kamara'ya çıkardı. Bu futbolcu uygun durumda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

78. dakikada orta alanın sağ çizgisinden aldığı topla rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın karşı karşıya şutunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

90 2. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Boupendza, Flavio'nun hareketi sonrasında yerde kaldı ve maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

90 4. dakikada Diouf'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, topu çeldi. Ancak ceza alanına bordo-mavili futbolcuların erken girmesi nedeniyle pozisyonu izleyen Zorbay Küçük, penaltıyı tekrarlatma kararı verdi.

90 6. dakikada bu kez penaltıyı kullanan Boupendza, meşin yuvarlağı filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1

Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

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