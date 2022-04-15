Trabzonspor 1-1 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında biglia ile öne Fatih Karagümrük, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Trabzonspor, 58. dakikada Vitor Hugo skoru eşitledi.

Kalan dakikalarda iki takım da net pozisyonlardan yararlanamadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıkan lider Trabzonspor'un puanı 73, Karagümrük'ün ise 47 oldu.

Bordo-mavililer kalan 5 haftada 4 puan toplamaları halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

18. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in şutunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın Münir Levent'i düşürmesi sonucu hakem önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR incelemesi neticesinde faulün ceza sahası dışında gerçekleştiğine karar verildi. Serbest vuruşta topun başına geçen Biglia, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Visca, Bakasetas, Djaniny, Cornelius.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.