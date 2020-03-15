Trabzonspor 1- 1 Başakşehir (Maçın golleri ve özeti)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir, Trabzon'da seyircisiz maçta karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, liderliğini devam ettirdi.

Trabzonspor'un golünü 63. dakikada kendi kalesine Skrtel atarken Başakşehir'in golünü 56. dakikada Demba Ba'dan geldi...

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Caiçara'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda, top üsten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pasta Nwakaeme'nin gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

35. dakikada Pereira'nın pasında, ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Sosa'nın yerden şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlığı kornere çeldi.

46. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

56. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Visca'nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba'nın gelişine sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmada Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.

77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Skrtel'in kafa ile indirdiği topu bu kez Demba Ba yakın mesafeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha meşin yuvarlığı kornere çelerek gol izni vermedi.

81. dakikada Novak'ın pasında ceza alanı dışında Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda kaleci Mert Günok, yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER

Trabzonspor Başakşehir maçı ile ligin üst sıralarında dengeleri yeniden değiştirecek. Şu ana dek liderlik mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Başakşehir önünde 3 puan alması halinde farkı bir adım öne taşımış olacak. Diğer taraftan beraberlik elde edilmesi ise geriden gelen Galatasaray ve Sivasspor için avantaj oluşturmuş olacak. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık yardımcılıkları üstlenecek.

SÖRLOTH OYNAYABİLECEK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.



Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.



Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

TRABZON İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 24'ÜNCÜ MÜCADELE

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.



2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.



TRABZONSPOR, 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.



TRABZON'DAKİ MAÇLAR



Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.



Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.

BAŞAKŞEHİR LİDERLİK İÇİN SAHADA

Ligde son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli takım 52 puana sahip.



İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.



İKİ ÖNEMLİ EKSİK



Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.



Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli sakatlığı, Moldovalı stoper Alexadru Epureanu da kırmızı kart cezası nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendiği maçta sakatlanan Crivelli'nin uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.



SKRTEL SARI KART CEZA SINIRINDA



Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimlerinden Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Skrtel, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 27. haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.