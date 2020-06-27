Trabzonspor 1-1 Ankaragücü | Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'de Başakşehir ile birlikte şampiyonluğun en ciddi iki adayından biri konumunda bulunan Trabzonspor, ligin 29. haftasında sahasında kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nü ağırladı.

Trabzonspor henüz 3. dakikada Sörloth ile öne geçse de Ankaragücü'nün 63'te Gerson Rodrigues ile penaltıdan attığı gole engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Ankaragücü'nde 82. dakikada golün sahibi Gerson Rodrigues kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 58, Ankaragücü ise 25 yaptı.





PUAN KAYIPLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, son 2 maçta 4 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptıran bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında da 3 puana ulaşamadı. Bordo-mavililer, puanı 58'e yükselterek ikinci sırada kaldı.

SÖRLOTH, GOL SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Norveçli futbolcu Sörloth, MKE Ankaragücü karşısında takımının golünü kaydederek suskunluğunu bozdu. En son Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, 6 hafta sonra golle buluştu.

Sörloth, gol sayısını da 20'ye yükselterek gol krallığında ilk sıradaki yerini korudu.

PEREIRA, GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor'da sarı kart gören Pereira, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ PUANLA BAŞLADI

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, zorlu Trabzon deplasmanında puanla başladı. Sarı-lacivertli takım da puanını 25'e çıkararak maç fazlası ve averajla son sıradan bir üst basamağa yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90 9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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