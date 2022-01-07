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Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

#Trabzonspor#Trabzon#Yeni Malatyspor
Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 23. dakikada Cornelius'tan geldi.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflarTrabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Bordo-mavililer, 23. dakikada Cornelius ile öne geçti ve devreye üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten bordo-mavililer, zirvede rahatladı ve rakiplerinin maçlarını beklemeye başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Nwakaeme kale alanına ortaladı. Corneliusun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0

30uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme’nin pasında Abdülkadir Ömür şutunu çekti. Top üst direkten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonsporun 1-0lık üstünlüğüyle sona erdi.

67nci dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girip şutunu çekti, savunmadan dönen top Bakasetasın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

78nci dakikada Nwkaemenin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta kaleci Ertaç topu çeldi. Boşta kalan topa Hamsik vurdu, Cornelius’un tamamladığı top ağlata gitti. Ancak Norveçli golcü ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. 

Karşılaşma, Trabzonsporun 1-0lık galibiyetiyle sona erdi.

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İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, İsmail, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Awuku, Semih, Sadık, Nshimirimana, Mustafa, Aabid, Mallan, Hafez, Chouiar, Kubilay.

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#Trabzonspor#Trabzon#Yeni Malatyspor

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