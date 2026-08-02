Trabzonspor 1-0 Udinese (Hazırlık Maçı)

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Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren İtalyan ekibi Udinese ve Trabzonspor, hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, maça Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Aral Şimşir, Saviolo, Bouchouari, Malinovskyi, Ernest Muçi ve Onuachu ilk 11'yle başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek gol maçın henüz 4. dakikasında Ernest Muçi'den geldi. Asisti ise yeni transfer Aral Şimşir yaptı.

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt 3-0, ikinci hazırlık maçında ise Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup olmuştu.