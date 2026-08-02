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Trabzonspor 1-0 Udinese (Hazırlık Maçı)

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#Trabzonspor#Udinese#Hazırlık Maçı
Trabzonspor 1-0 Udinese (Hazırlık Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 19:32

Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 mağlup etti.

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Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren İtalyan ekibi Udinese ve Trabzonspor, hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, maça Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Aral Şimşir, Saviolo, Bouchouari, Malinovskyi, Ernest Muçi ve Onuachu ilk 11'yle başladı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek gol maçın henüz 4. dakikasında Ernest Muçi'den geldi. Asisti ise yeni transfer Aral Şimşir yaptı. 

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt 3-0, ikinci hazırlık maçında ise Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup olmuştu.

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#Trabzonspor#Udinese#Hazırlık Maçı

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