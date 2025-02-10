Trabzonspor 1-0 Eyüpspor maç özeti (Süper Lig)

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Eyüpspor, Trenyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo - mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada John Lundstram kaydetti.

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. kez kazanan ve puanını 29'a yükselten Trabzonspor, 9. sırada yer aldı. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Eyüpspor ise 39 puanla 4. basamakta yer buldu.

Trabzonspor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Eyüpspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Trabzonspor 1-0 Eyüpspor

GOL: 59' Lundstram

Uğurcan Çakır, 7. dakikada Mame Thiam'ın penaltısını kurtardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Robin Yalçın'ın pasında ceza alanı içinde Tayfur Bingöl'ün kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Uğurcan'ın ayaklarından döndü.

Haberin Devamı

6. dakikada ikas Eyüpspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Sol taraftan altı pas içine gönderilen ortada Banza ile Vezo arasındaki mücadelede konuk takım oyuncusu yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Thiam, kullandığı penaltı atışında top Uğurcan'ın da müdahale etmesiyle yan direkten döndü. Daha sonra Nwakaeme'nin kalesine doğru dokunduğu meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

49. dakikada Emre Mor'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

59. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Nwakaeme'nin soldan yerden pasında, penaltı noktası üzerinde Lundstram'ın şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

67. dakikada Emre Mor'un ceza alanı dışından şutunda top üst direkten dışarı çıktı.

86. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında, ceza alanı içinde Emre Akbaba'nın röveşata vuruşunda top üsten auta gitti.

90+1. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı dışında Sikan'ın sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.