Trabzonspor 1-0 Denizlispor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Denizlispor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 61'i gösterdiğinde ise sahneye yeni transfer Bakasetas çıktı ve Trabzonspor'u öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 39 puana yükselen bordo-mavililerin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Denizlispor ise 17 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5inci dakikada Djaninyin ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.



14üncü dakikada Nwakaemenin soldan ortasında savunmaya çarpan top altıpasın hemen önündeki Bakasetasta kaldı. Onun dönerek yaptığı vuruşta kaleci Cenk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



17nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakerın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Hugonun kafa vuruşunda kaleye yönelen topa Nwakaeme son bir dokunuş yaptı, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.



24üncü dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Sagalın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda kornere çeldi.



29uncu dakikada Djaniny sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına içerisinde girdikten sonra ortasını yaptı, altıpasın önünde topa iyi yükselen Ekubanın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



30uncu dakikada Djaniny bir kez daha sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak son çizgiye indikten sonra yine ortasında topu Ekuban ile buluşturdu ancak onun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



32nci dakikada Djaninyin sağ kanattan ortasında penaltı noktasının hemen yanında topla buluşan Hugonun gelişine ayağının içiyle kaleye gönderdiği top yandan dışarıya çıktı.



40ıncı dakikada Djaninyin pasında Nwakamenin ceza sahası yayının kenarından kaleye gönderdiği topu Cenk yumruklayarak uzaklaştırdı.



41inci dakikadan Ekuban, Mustafa Yumlunun ceza sahası içerisinde müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VARa giderek pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.



52nci dakikada Ekubanın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Cenk iki hamlede kontrol etti.



61inci dakikada ceza saha içerisinde yaşanan karambolde Djaniny topun üzerine bastı, ardından Ekubanın son dokunuşunda meşin yuvarlak Bakasetasın önünde kaldı, onun altıpasın gerisinden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.



90+3üncü dakikada sağ kanattan Sagalın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodalleganın kafa vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



90+4üncü dakikada Yunusun ceza sahasına uzak noktadan kaleye gönderdiği sert şutu Cenk köşeden çıkardı.

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