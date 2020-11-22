Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor (Maçın özeti)
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazanarak 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaştı.
Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başında çıktığı ilk mücadelede sahneye Ekuban çıktı.
Caleb Ekuban, 23. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve devreye üstün girmesini sağladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor'un puanı 9'a yükseldi. Erzurumspor ise 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4' Baker'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Ekuban'ın vuruşu yandan auta gitti.
7' Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Afobe'nin vuruşu uzak direğin dibinden dışarı gitti.
13' BB Erzurumspor'da Donald'ın sol kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.
16' Ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin etrafı çok çabuk sarıldı ve Nwakaeme şut açısı bulamadan top kornere çıktı
23' Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban'ın vuruşu köşeden ağları havalandırdı
33' Novikovas'ın kullandığı köşe vuruşunu önce Ekuban uzaklaştırdı, ardından ceza sahasının solunda topla buluşan Rashad Muhammed'in vuruşu yandan auta gitti.
41' BB Erzurumspor'un Mina ile bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
46' Ekuban'ın ceza sahası içinde çektiği şutu farklı şekilde auta gitti
51' BB Erzurumspor'da Gomes sol kanattan içeri girmeye çalıştı ama savunmada Edgar Ie ona izin vermedi.
55' Kaan'ın sol kanattan ortasını kaleci Uğurcan kontrol edemedi, ondan seken topu Gomes tamamlamak istedi ama vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
60' Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Baker'ın vuruşu direk dibinden auta gitti.
72' Kaan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Uğurcan kornere çeldi. BB Erzurumspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Afobe
BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Mina, Gökhan, Kaan, Donald, Obertan, Sissoko, Muhammed, Novikovas, Gomes
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle