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Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Süper Lig maçı)

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Trabzonspor 1-0 Başakşehir (Süper Lig maçı)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 18:50

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, kendi sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde sahneye Edin Visca çıktı ve Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 12'ye yükseldi. Başakşehir ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sol çaprazda topla buluşan Malheiro'nun sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içine ortasında Lundstram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

80. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Bardhi'nin ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Mendy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

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90. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın ortasında penaltı noktasından Visca'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesine rağmen ağalarla buluştu. 1-0

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