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Spor Arena
Haber Giriş: 22.07.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Trabzonspor 1 - 0 Bandırmaspor (Hazırlık maçı)

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Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor ile Bandırmaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan, 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü, 35. dakikada Djaniny kaydetti.

Trabzonspor sahaya Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny 11'iyle çıktı.

Trabzonspor, 24 Temmuz günü Başakşehir ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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