Trabzonspor 0-2 Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadelenin 32. dakikasında İrfan Can ile öne geçen Başakşehir, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Visca çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir, yeni sezonda ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaptı. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Visca, ara pasıyla sağdan hareketlenen Caiçara'yı düşündü ama Vitor Hugo araya girerek topu taca gönderdi.

7' Ceza sahası dışında topla buluşan Baker'ın sert şutunda kaleci Mert sağına uzanarak topu kornere çeldi.

14' Rafael'in sağdan ön direğe doğru çevirdiği topa Demba Ba hareketlendi ancak Edgar Ie kritik bir hamleyle rakibine vuruş şansı tanımadı.

17' Rafael'in pasında sol kanatta topla buluşan Bolingoli'nin ortasında Demba Ba'yı aşan topu arka direkte Marlon karşıladı

29' Ani gelişen atakta Marlon'un ortasında Afobe kafayla topu arkasındaki Safa'ya indirdi. Onun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert topu kornere çeldi.

32' Orta alanda Baker'dan topu çalan İrfan Can, ceza sahasına yönelirken çizgi üzerinden vuruşunu yaptı ama top savunmadan geri geldi. Dönen topu yeniden alan İrfan Can, şut açısını bulup sol ayağıyla sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı

39' Baker'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Kamil Ahmet yerden bir şutla şansını denedi ama top Epureanu'dan geri döndü.

44' Ceza sahası dışında topla buluşan Baker'ın sert şutunda Mert gole izin vermedi.

54' Ceza sahası içi sağ çaprazda uzak köşede topla buluşan Edin Visca, sağ ayağıyla harika bir vuruş yaparak yakın köşeden topu ağlara gönderdi

55' Başakşehir'de Bolingoli rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırıldı.

71' Sağ kanatta topla buluşan Pereira son çizgiye inip ortasını yaptı ama Epureanu kafayla topu karşıladı.

75' Deniz'in sağdan kulladığı köşe vuruşunda arka direkte kafalardan seken topu altıpas içinde önünde bulan Epureanu'nun vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi