Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (Maçın özeti)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda Pelkas'ın golüyle 1-0 mağlup etti ve zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer ise 48 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Dimitrios Pelkas çıktı ve sarı-lacivertlileri öne geçirdi.
Kalan sürede gol olmadı ve Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Fenerbahçe, zirvenin 3 puan gerisinde takibini sürdürdü.
Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa ortayı yaptı, Serdar Aziz'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti
14' Pelkas sol çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı fakat top yandan auta gitti
22' Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda sağ kanattan Ekuban topu ortaladı, arka direkte dar açıdan Nwakaeme şutunu çekti fakat top yandan dışarıya çıktı.
24' Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan'dan döndü, Mesut topu geriye çevirdi, oluşan karambol sonucu Szalai şutunu çekti ama Uğurcan topu kornere çeldi
29' Sol kanattan Szalai ortaladı, ceza sahası içinde Thiam kafayı vurdu, kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.
44' Samuel sağ kanattan ortaladı, ön direkte Mesut topa dokundu meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı
45+1' Djaniny sol çaprazdan topu ceza alanına çıkardı, Flavio vuruşu yapmak istedi ayağını uzattı fakat Tisserand araya girdi. Top, Flavio'nun son dokunuşuyla auta gitti.
50' Sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, topu Ekuban'a kazandırdı. Ekuban sol çaprazda yerde kaldı, oyun devam etti
54' Sağ kanattan kullanılan kornerde Sosa ortayı yaptı,ön direkte Gökhan kafayı vurdu, top kaleci Uğurcan'ın üzerine gitti
62' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan, kaleye vurdu ama top kaleci Uğurcan'da kaldı.
69' Nwakaeme sol kanattan topla birlikte içe kat etti, şutunu çekti ama top kaleci Altay'da kaldı.
72' Kullanılan serbest vuruşun ardından sağ kanattan Edgar Ie topla buluştu, ceza sahasına yerden çıkardı ama Vitor Hugo oluşan karambolde topa vuramadı
76' Ani gelişen Fenerbahçe atağında topu alan Pelkas, meşin yuvarlağı dikine sürerek sağ ayağıyla şutunu çekti ve topu filelere gönderdi
82' Sol kanattan kullanılan kornerden yapılan ortaya iyi yükselen Djaniny, kafayı vurdu. Top yere sekip yan direğe çarptı ve dışarıya çıktı
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)
Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniniy