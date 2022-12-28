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Trabzonsor'da Edin Visca sakatlandı, hastaneye götürüldü

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#Trabzonspor#Visca#Karagümrük
Trabzonsorda Edin Visca sakatlandı, hastaneye götürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 21:34

Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşısında sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Trabzonspror maçında sakatlık yaşandı.

Omzundan sakatlanan tecrübeli futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.

Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Visca, uzun süren sakatlığı sonrası geçen haftaki Fenerbahçe maçıyla sahalara geri dönmüştü.

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#Trabzonspor#Visca#Karagümrük

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