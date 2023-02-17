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Trabzon'da tribünler depremden etkilenen illeri andı

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#Deprem#Trabzon#UEFA
Trabzonda tribünler depremden etkilenen illeri andı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahürat yapmazken deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, HATAY HEPSİ BURADA Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye’nin plaka numalaranın geldiği dakikalarda tüm stadı inlettiler.

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Trabzonspor'un sahasında Basel’i konuk ettiği maç hem sahadaki futbolcular hem tribünlerde hem de ekran başında maçı izleyenlere inanılmaz duygusal anlar yaşattı.

Maç öncesi depremden etkilenen Kilis, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman şehirlerinin isimlerinin yer aldığı pankartlar tribüne asıldı. Taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı.

04.17'DE TEZAHÜRAT OLMADI

Tribünleri dolduran her renkten taraftar karşılaşma öncesinde tezahürat yapmazken deprem felaketinden etkilenen 10 ilin plaka numalaranın geldiği dakikalarda tüm stadı inletti. 1. dakikada Adana ile başlayan tezahüratlarda taraftarlar bir yandan o şehrin ismini söylerken diğerleri hep bir ağızdan “Burada” diye bağırdı. Depremin yaşandığı saat olan 04.17’de ise tezahürat yapılmadı ve tüm sttat sessizliğe büründü.

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#Deprem#Trabzon#UEFA

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