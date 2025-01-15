Trabzon'da son düdük sonrası saha karıştı: Bu hakem bir daha gelirse maça çıkmayız!

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Trabzon 2. Amatör Küme'de mücadele veren Uçarsuspor ile Arsinspor arasında Akyazı'da oynanan karşılaşmanın sona ermesinin ardından olaylar çıktı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga büyürken tartışmalı kararları olduğu iddia edilen maçın hakemine ise büyük tepki oluştu.

Uçarsuspor ile Arsinspor arasında oynanan maçın son dakikalarında hakemin verdiği kararlar büyük tepkiye neden oldu. Maçın hakemi önce kırmızı kart sonrasında Uçarsuspor lehine verdiği penaltı ile Arsinspor cephesinin büyük tepkisini çekerken karşılaşmayı Uçarsuspor'un 3-2 kazanmasının ardından saha karıştı.

Maçın hakemine Arsinsporlu yönetici ve oyuncuların tepkisi sonrası iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Maçın hakemi de büyük tepki görürken güvenlik güçlerinin oluşturduğu geniş güvenlik kordonu ile ancak sahadan çıkabildiler.

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Olaylı maç sonrası açıklama yapan Arsinspor Kulübü, maçta kendileri aleyhine yanlış kararların verildiğini iddia ederek, "Trabzon ikinci amatör kümede mücadele etmekte olan Arsinspor, sırf gençler müsabaka oynasın akabinde de Trabzon amatörüne katkı olsun diye katıldığımız ligde hakemlerden ve rakiplerin saygısızlıklarından bıktık. Biz Arsinspor olarak geçmişi başarılar müzesi kupalarla dolu bir kulübüz. Tabiki de böyle olması bizi kibirli yapmaz fakat hakemler ve rakipler tarafından saygıyı hak eder. Bizde Arsinspor olarak hak ettiğimiz bu saygıyı beklemekten başka çözümler elbette biliriz fakat yakışanı yapmakla mükellef olduğumuz bilinci ile yine yakışanı yaparak kamuoyuna bilgi veriyoruz. Uçarsuspor müsabakamızı yöneten hakemin bir daha hiç bir maçımıza verilmemesini eğer verilirse o müsabakaya maç başlamadan çıkmayacağımızı şimdiden hatırlatır, spor kamuoyunun bu açıklamayı anlayışla karşılayacağını temenni eder saygılar sunarız" ifadelerine yer verildi.

Uçarsuspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu şekilde:

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"Oynamış olduğumuz Uçarsuspor - Arsinspor maçında yaşanan olaylar futbolun gelişimine katkı sağlamayacağı gibi böyle olaylarla kulübümüzün adının karışmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Oynadığımız Arsinspor maçında ilk yarı 1-1 bitti ve ikinci yarının başlarında Arsinspor 1-2 öne geçti maçın son bölümlerinde oyuncularımız maça karakter koyarak maçı 3-2'ye çevirmesini başardı. Gerek beraberken gerekse geri düştüğümüzde karakterli oyunundan ve takım disiplininden kopmayan takımımız 3-2 öne geçince rakip oyuncularının gerek sözlü gerekse fiziki müdahalesine maruz kaldı fakat maç içinde kalmaya gayret etti. Arsinsporlu futbolcu demek istemediğimiz futbol terörü zihni taşıyan bazı kendini bilmezler kalecimize ve iki oyuncumuza 8-9 kişi saldırarak darp etmişlerdir. Bizler futbolun üç ihtimali olduğunu bilerek sporun eğlence ve kültür bileşeni olması için yine aynı noktada yine aynı düşüncede olacağız. Son sözümüz Trabzon Amatör Federasyonuna olacak; ilçe takımı diye kayırmaya yine devam mı edeceksiniz yoksa bu şiddete artık dur mu diyeceksiniz? Sezon başından beri haksızlığa uğrayan takımımızı yine yok mu sayacaksınız?"