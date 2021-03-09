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Futbol
Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Trabzon'da mağlubiyet hüznü yerel gazetelerin manşetlerinde "Can evimizden vurulduk..."

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Trabzon'da mağlubiyet hüznü yerel gazetelerin manşetlerinde "Can evimizden vurulduk..."

Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini sayfalarına taşırken, oynanan futbolu eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.

Süper Lig'in 29’uncu haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağızTrabzonspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
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Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, Trabzonspor’un mağlubiyetini değerlendirdi, oynanan oyunun hayal kırıklığı yarattığına dikkat çekip, bordo mavililerin zirveden uzaklaştığına yer verdi.

Trabzonda mağlubiyet hüznü yerel gazetelerin manşetlerinde Can evimizden vurulduk...
Karadeniz Gazetesi, “Bu kez avlandık”, Taka Gazetesi, “Fırtına ağır yaralı”,Günebakış Gazetesi “Trabzon ağır yaralı”, Kuzey Ekspres Gazetesi “Dik oynamazsan kaybedersin”, Sonnokta Gazetesi de, “Ava giderken avlandık. Can evimizden vurulduk“ başlıklarını kullandı.

 

Trabzonda mağlubiyet hüznü yerel gazetelerin manşetlerinde Can evimizden vurulduk...

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