Trabzon’da karşılıklı gol olur, Napoli deplasmanda Newcastle evinde kazanır! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Trabzonspor-Gaziantep FK: Karşılıklı Gol Var (1.48 yerine 1.50)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında Misli yazarı Tutmaz Tahminler, karşılıklı goller olmasını bekliyor.

Misli Yazarı Tutmaz Tahminler’in Yorumu

Gaziantep kadrosunda kaliteli oyuncular var ve başında da bence futbolu çok iyi bilen bir antrenör var. Selçuk İnan faktörü bazı maçlarda çok etkili oldu. Bu maç da onlardan biri olacak bence. Maxim, N'Diaye ve ön tarafta özellikle oynarsa Halil'den etkili performanslar bekliyorum. Gaziantep bu deplasmanda gol bulacaktır. Karşılıklı goller gelir.

Como 1907-Napoli: Maç Sonucu 2 (1.97 yerine 2.00)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Como 1907-Napoli karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal’ın tahmini, deplasman ekibinin kazanacağı yönünde.

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Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Napoli, son üç maçında galibiyet alamadı ve ligdeki şampiyonluk hedeflerini sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Napoli’nin deplasman formu dikkat çekiyor; son 10 maçta da gol atma başarısını sürdürüyorlar. Como ise son haftalarda formunu artırarak düşme hattından uzaklaşıyor. Cesc Fabregas’ın teknik direktörlüğündeki ekip, Fiorentina karşısında aldığı galibiyetle morallendi. Nico Paz, sezon boyunca gösterdiği performansla takıma önemli katkılar sağladı. Ancak, Como’nun savunmasında hala zayıflıklar mevcut ve Napoli’nin hücum hattı bu fırsatları değerlendirir. Konuk takım galibiyeti bekliyorum.

Newcastle United-Nottingham Forest: Maç Sonucu 1 (1.66 yerine 1.69)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Newcastle United-Nottingham Forest karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, maçın ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Ev sahibi geçen hafta farklı kaybetti Manchester City’ye. Forest da formdan düşüyor diyebiliriz. Fulham’a yenildiler onlar da. Son 5 maçta 2 galibiyet aldılar ligde. İki ekip de ŞL bileti için savaşıyor. Ligde son iki maçını kaybeden Newcastle United’ın bu zorlu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceğini düşünüyorum.

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