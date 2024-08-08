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Trabzon'da gergin anlar! Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı

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#Trabzonspor#Galatasaray#Avrupa Ligi
Trabzonda gergin anlar Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 23:53

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk ederken tribünde gergin anlar yaşandı.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i sahasında ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.

Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.

Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı. 

Trabzonda gergin anlar Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı

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TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.

Mücadeleyi Galatasaray formasıyla takip eden iki kadın seyirci, Trabzonsporlu taraftarların yoğun tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Gelen tepkiler sonrası güvenlik görevlileri tarafından uyarılan iki seyirci, artan tepkiler sonrasında tribünden dışarı çıkarıldı.

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#Trabzonspor#Galatasaray#Avrupa Ligi

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