Trabzon'da gergin anlar! Galatasaray formalı seyirciler dışarı çıkarıldı

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'i sahasında ağırladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı.
Maça büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarı, maç öncesi takımlarına coşkuyla destek verdi.
Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı izledi.
Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi hayatını kaybeden kulübün eski başkanlardan Ahmet Salih Erdem'in isminin yazılı olduğu siyah tişörtlerle sahaya çıktı.
TRİBÜNLERDE GERGİNLİK
Karşılaşmanın ilk yarısında tribünlerde yaşanan gerginlik objektiflere yansıdı.
Mücadeleyi Galatasaray formasıyla takip eden iki kadın seyirci, Trabzonsporlu taraftarların yoğun tepkisiyle karşı karşıya kaldı.
Gelen tepkiler sonrası güvenlik görevlileri tarafından uyarılan iki seyirci, artan tepkiler sonrasında tribünden dışarı çıkarıldı.