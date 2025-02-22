Trabzon'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumları

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Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanı tüm yurdu sardı.

Sezonun belki de en kritik maçı olan derbi öncesinde mikrofon uzattığımız Trabzonluların bir kısmı, "Galatasaray ve Fenerbahçe beni ilgilendirmiyor, bize her yer Trabzon" derken, bir kısmı ise, "Futbolun üzerindeki kirli ellerin kalkmasını diliyoruz" açıklaması yaptı. Trabzon'daki futbolseverler Galatasaray'ın kazanmaya yakın olduğunu da dile getirdiler.

Trabzon'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için futbolseverlerin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

-Galatasaray ve Fenerbahçe beni ilgilendirmiyor, bize her yer Trabzon

-Skoru tahmin edemiyorum ama önemli olan temiz bir futbol olması, adaletli bir futbol olması, futbolun üzerindeki kirli ellerin kalkmasını diliyoruz. Trabzon olur, Fener olur, Galatasaray olur hepsi kardeş bizim için. Artık futbolumuz temizlensin.

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-Bizim için çok önemli değil ama şu anki duruma göre Galatasaray alır gibi geliyor bana. Çok fazla fark olacağını düşünmüyorum 2-1, 3-2 gibi bir skor düşünüyorum.