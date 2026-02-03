Trabzon'da Fethiyespor'un kırılma anı: VAR'dan döndü, farka gitti!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Fethiyespor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Fethiyespor, Muhammet Erdem'le öne geçti. Ancak gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu pozisyonun hemen ardından oyunu hızlı başlatan Trabzonspor, devam eden atakta Muçi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta skoru 1-0'a taşıdı.

Bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan bordo-mavililer, 77'de Paul Onuachu, 79'da da Nwakaeme'nin golleriyle farkı açtı.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı ve puanını son haftaya girerken 6'ya yükseltti.