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Trabzon'da barış için koştular!

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#Trabzon#Maraton#Sporanasayfa
Trabzonda barış için koştular
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 07:00

Trabzon yarı maratonu'da 2 bin 646 sporcu katıldı.

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45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ‘Her Adımda Barışa Koş’ sloganıyla yoğun kar yağışı altında koşuldu.

21 ülkeden 2 bin 646 sporcunun katıldığı yarışlar sonucunda dereceye girenlere toplam 1 milyon 171 bin TL para ödülü dağıtıldı.

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21 km yarı maratonu erkeklerde Ömer Amaçtan kazanırken, Murat Emektar ikinci Ayetullah Aslanhan üçüncü oldu. Kadınlarda Bahar Yıldırım birinci, Nursena Çeto ikinci, Sümeyye Erol üçüncü sırayı elde etti.

10 km’de ise, erkeklerde Ramazan Baştuğ, kadınlarda Urkuş Işık finişi ilk sırada geçti.

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#Trabzon#Maraton#Sporanasayfa

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