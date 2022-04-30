Trabzon'a 'şampiyonluk' akını! Kimi Amerika'dan kimi Almanya'dan geldi

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Trabzonspor taraftarları, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda günün erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Bordo mavili formalarını giyen, atkılarını takan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Yüz ve saçlarını borda maviye boyayan taraftarlar, kemençe eşliğinde horonlar oynadı. Meydanda taraftarlar büyük coşku yaşadı. Bayraklarını eline alan, formalarını giyip, atkılarını takan taraftarlar, akşamki maça hazırlanıyor. Şampiyonluk göçü yaşanan kentte, Atatürk alanını dolduran taraftarlar, kemençe eşliğinde horon teperek maç saatini beklemeye başladı.

HAMİLE EŞİNİ ALMANYA’DA BIRAKTI

Doğum yapmak üzere olan eşini Almanya'da bırakıp, şampiyonluk için kentte gelen gurbetçi Rahman Taşçı, "Almanya'dan geliyorum. Özlem, hasret, her şey var hikayemizde. Yıllar sonra bu ana tanıklık ediyoruz. Eşim hamile. Belki de şu an doğum yapmak üzere. Eşim ’çocuk gelecek gitmesen olmaz mı?’ dedi. Dedim ’30 yıldır biz bu sevdayı bekliyoruz. Sen çocuğumuzu dünyaya getir ben de sana şampiyonluğu getireceğim. Bu kupayı getireceğim. Sana 30 senelik hasretimizi getireceğim. Bu da benden sana hediye olsun.’ Belki de şu an oğlum dünyaya geldi. Ama bilsin ki bu fedakarlıklar onun için. Uçağım iptal oldu. Yollarda perişan oldum. Ama yılmadım. Taksiyle, yürüyerek bu kadar yolu aştım ve geldim" dedi.

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KITALARI AŞIP GELDİ

2 çocuğuyla Amerika Birleşik Devletlerinden Trabzon'a gelen Rıfat Çebi, "Oğullarımı aldım ve Amerika'dan sırf şampiyonluk için buraya kadar geldim. Yıllar önce okumak için Amerika'ya gitmiştim. Eşim Amerikalı. Oğullarım da orada doğdular. Ben oğullarıma bu sevdayı aşıladım. Onlarda bugünün hasretiyle yıllardır yaşıyorlardı. Çok şükür nasip oldu. Çok mutlu ve heyecanlıyız" diye konuştu.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Gurbetçi Merve Bayram, "Almanya'dan geldim. Çok heyecanlıyım. Yıllardır bu günü bekliyorduk. Sonunda geldi şampiyonluk günümüz. Biletler tükenmişti. Ben şanslıyım ki uçak biletimi daha önceden almıştım. Ama kardeşim sırf buraya gelebilmek için günlerce yollarda kaldı. Bilet bulamadı. Sonra sis yüzünden yollarda kaldı. Önce Ordu'ya daha sonra da Trabzon'a geldi" şeklinde konuştu.

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Bursaspor taraftarı olan ve kutlamalara katılan Serkan Doğan da, "Gurbetçi arkadaşlarımla Almanya'dan Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamaya geldik. Ben Bursaspor taraftarıyım. Bursa'nın şampiyonluğunda Trabzonspor'un da etkisinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Karşılığında biz de bugün buraya geldik" ifadelerinde bulundu.

TRABZON BİSİKLET GRUBUNDAN ’SİLAHA HAYIR’ MESAJI

30 bisikletçi olarak Trabzonspor'a Antalyaspor maçı öncesi destek vermeye gelen Trabzon Bisiklet Grubu, "Topluluğumuz tek bir amaç uğruna, bugün yaşanacak mutlulukta yer almak için pedala kuvvet dedik ve grup olarak maça geldik. Trabzonspor'un şampiyonluğuna imza atacağı bugün de biz de bu güzel ana ortak olacağız. Bugün coşku ve sevinç günü. Bugün silaha dair her şey bırakıldı ve herkes tüm heyecanını Trabzonspor için burada gösterecek" açıklaması yaptı.