Trabzon'a 7 tesis birden! Protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon’a yapılacak gençlikle ilgili spor yatırımları için protokol imza töreni düzenledi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Salih Cora ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Trabzon’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokoller imzalandı.

Kabulde konuşan Kasapoğlu, Trabzon’a 7 tesis yapılacağını belirterek şunları söyledi: “Bunların içinde fitness salonlarından gençlik merkezlerine, semt sahalarından nizami futbol alanlarına ve basketbol alanlarına, tribünleriyle, bakımlarıyla devasa bir yatırım söz konusu. Trabzon’da gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Sporcu Performans Merkezi, ülkemizin en önemli tesislerinden biri olacak. Sporcunun takibi ve gelişimi açısından ülkemizin sembolü olacak. Deniz şehri Trabzon’da su sporları merkezi yapacağız. Akçaabat’taki spor lisesi, yüzme havuzları, açık ve kapalı spor salonlarıyla adeta bir üniversite olacak.”

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