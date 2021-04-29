Trabzon Göztepe önünde 2 puan yitirmedi, 1 puan kazandı

Kiralık futbolcuların bonservis sahibi kulüplere karşı oynaması ülkemizde kimi zaman tartışmalara, hatta dedikodulara neden olabiliyor. Trabzonspor’un devre arası Göztepe’ye kiraladığı Diabate dün dedikoduya mahal vermeyecek şekilde oynadı: Jahovic’e asist yaptı, Berat’ı attırdı, az daha sezon sonunda döneceği takımını tek başına yıkacaktı.

DOSTLAR HÜCUMDA GÖRSÜN

Trabzon oyunun genelinde topa daha çok sahip olan, rakip yarı sahada daha çok pas yapan taraf olmasına karşın bordo mavililerin hücumları daha çok ‘dostlar alışverişte görsün’ şeklindeydi. İstatistiklerde isabetli şut ve pozisyon sayıları fazla olsa da Karadeniz ekibinin gole kadar en ‘ciddi’ pozisyonu ilk yarıda Ekuban’ın karşı karşıya kaçırdığıydı. Buna karşın Göztepe’nin bir topu direkten döndü, Jahovic (golle bire bir benzer bir pazosyonda) karşı karşıya kaçırdı. ·

Berat'ın atılmasından sonra Göztepe’ye (Kolpaçino filmindeki tabirle) ‘bir cesaret, bir özgüven’ geldi. İzmir ekibi rakip yarı sahaya daha sık atağa çıktı ancak ilk hatalarında Ekuban cezayı kesti. Yine de kazanabilirlerdi. 83’te Uğurcan’ın Halil’in vuruşunu çıkarması kırılma anıydı. Uzatmada da Ideye’nin şutu direkten dönerken 90+4’de Uğurcan bir kez daha Halil’e izin vermedi. Maç 1-1 biterken dün bu puana daha çok sevinmesi gereken taraf sanki Trabzonspor’du.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...