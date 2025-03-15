Trabzon, Fatih Tekke ile ilk kez sahnede!

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Fatih Tekke ile ilk galibiyetini ve deplasman zaferini elde etmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinin maçı saat 20.30’da.

Sezona Abdullah Avcı ile başlayıp Şenol Güneş ile devam eden, istenilen çıkışın yakalanamamasının ardından Fatih Tekke ile anlaşan Trabzonspor, yeni teknik direktörü ile ilk maçına bugün RAMS Başakşehir deplasmanında çıkıyor.

Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Fırtına’da sakat olan Savic, Cihan ve Nwakaeme ile sarı kart cezalısı Okay yok. Başakşehir’de de sakatlıkları süren Ebosele, Onur ve Operi forma giyemeyecek.

SÜPER LiG’DE 2 MAÇ DAHA VAR

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13.30 Gaziantep Stadyumu: Gaziantep FK-Bellona Kayserispor (Arda Kardeşler).

16.00 Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Halil Umut Meler).