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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 11:55 | Son Güncelleme:

Trabzon basınından ağır eleştiri! "Bu yeteneksizleri getirenleri..."

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Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un 1 puanla döndüğü Antalyaspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, gol yollarında yaşanan sıkıntılara değindi.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu ve yönetimi eleştirerek, tek kale oynamasına rağmen bordo mavililerin, hücum organizasyonu ve gol yollarında yaşanan sıkıntılarına değindi.

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Karadeniz Gazetesi, "Bu yeteneksizleri getirenler, sizi yürekten alkışlıyoruz; Penaltıyı atamadık. Rakip Antalyaspor 1 saati aşkın bir süre 10 kişi oynadı. Bırakın kazanmayı bir puanı bile son dakikada kurtardık", Günebakış Gazetesi, "Bu golcülerle puana da şükür", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Tek kale tek puan; Maç boyunca tek kale oynayan bordo-mavililer, Ekuban’ın ayağından penaltıdan yararlanamadı. Rakip takım nadir atakların birinde Amilton ile öne geçti. Fırtına’nın baskısı ancak uzatmalarda sonuç verdi, Afobe’nin golü 1 puan getirdi", Taka Gazetesi ise, “Giderayak ipten aldı” başlıklarını kullandı.

Trabzon basınından ağır eleştiri Bu yeteneksizleri getirenleri...

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