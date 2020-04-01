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GeriFutbol TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL

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TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.

Tüm futbol camiasından kampanyaya destek istenirken, bağışların yapılabileceği banka hesap numaraları da paylaşıldı.

TPFDden Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL

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