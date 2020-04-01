TPFD'den Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin TL

TPFD'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olmak amacıyla 100 bin liralık bağışta bulunulduğu belirtildi.



Tüm futbol camiasından kampanyaya destek istenirken, bağışların yapılabileceği banka hesap numaraları da paylaşıldı.





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