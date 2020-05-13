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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.05.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

TPFD'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

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TPFD'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama yayımladı.

Derneğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin başlama takvimini duyurduğu hatırlatılarak, "TPFD olarak futbolcular açısından liglerin yeniden başlatılması planlanan tarihler konusundaki tavrımızı, 'sağlığa uygun olan en yakın tarih' şeklinde belirttiğimizi hatırlatır, konuyla ilgili gerek futbolcu kardeşlerimiz gerekse de TFF'nin ilgili kurullarıyla görüş alışverişimizi sürdürdüğümüzü belirtiriz." ifadeleri kullanıldı

 

TPFDden liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

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