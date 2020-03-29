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Futbol
Haber Giriş: 29.03.2020 - 22:39,Son Güncelleme:/

TPFD futbol camiasına yardım çağrısında bulundu

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TPFD futbol camiasına yardım çağrısında bulundu
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için futbolcuları yardıma çağırdı.

TPFD'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye olarak da amansız bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgını sebebiyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız için futbolcu arkadaşlarımızı yardım eli uzatmaya çağırıyoruz." denildi.

Maddi ve gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolu olarak valilik ve kaymakamlıkların olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Konunun muhatapları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda güvenilir maddi veya gıda yardımı yapmanın en güvenilir yolunun ilgili kaymakamlıklar ve valilikler olduğu bilgisi devletimiz tarafından halkımızla paylaşılmaktadır. Eğer yapmak istediğiniz yardım türü gıda kolisi ise bulunduğunuz ilçenin kaymakamlığı veya ilin valiliği ile iletişime geçip bu kurumlarda var olan listelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerinizi ulaştırabilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz yardım maddi ise, yine bulunduğunuz ilçenin kaymakamlığı veya ilin valiliği ile iletişime geçerek sosyal yardımlaşma hesaplarına dilediğiniz miktarı yatırabilir, devlet kurumlarının ellerinde bulunan listeye göre belirlediği ihtiyaç sahiplerine bu paraların ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Hep birlikte el ele tüm dünya gibi ülkemizin de geçtiği bu zor günleri dikkatli davranarak ve evimizde kalarak en az sağlık sorunuyla atlatmak dileğiyle."

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