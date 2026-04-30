Beşiktaş'ta karar! Bir sezon daha devam

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#El Bilal Toure
Beşiktaşta karar Bir sezon daha devam
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 07:00

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sezon başında Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure'nin bonservisini almak için İtalya'ya giderek görüşmelerde bulunacak.

Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta’dan kiraladığı El Bilal Toure için yönetim, bonservis pazarlıklarını resmileştirmek üzere İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı, ilerleyen günlerde İtalya’ya giderek Atalanta yetkilileriyle masaya oturacak.

Beşiktaş cephesinin ilk hedefi net: Sözleşmede yer alan yaklaşık 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek. Siyah beyazlılar oyuncunun Beşiktaş’ta kalma isteğini koz olarak kullanacak.

Eğer İtalyan kulübü bonservis bedelinde indirim yapmazsa Adalı, Malili oyuncuyu 1 sezon daha kiralamaya çalışacak.

Beşiktaşta karar Bir sezon daha devam

SERGEN YALÇIN ‘KALSIN’ DİYOR

Atalanta'nın oyuncunun değerini tamamen yitirmemesi adına, kiralama teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Özellikle hızı ve hücum hattındaki çeşitliliğiyle Sergen Yalçın’ın sisteminde kilit rol oynayan Toure, taraftarın da kalıcı olmasını istediği isimlerin başında geliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Toure, 7 gol atıp 4 de asist üretti.

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#El Bilal Toure

