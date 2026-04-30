Beşiktaş'ta karar! Bir sezon daha devam

Beşiktaş'ın sezon başında Atalanta’dan kiraladığı El Bilal Toure için yönetim, bonservis pazarlıklarını resmileştirmek üzere İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı, ilerleyen günlerde İtalya’ya giderek Atalanta yetkilileriyle masaya oturacak.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş derbi mağduru! Haberi görüntüle

Beşiktaş cephesinin ilk hedefi net: Sözleşmede yer alan yaklaşık 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek. Siyah beyazlılar oyuncunun Beşiktaş’ta kalma isteğini koz olarak kullanacak.

Eğer İtalyan kulübü bonservis bedelinde indirim yapmazsa Adalı, Malili oyuncuyu 1 sezon daha kiralamaya çalışacak.

SERGEN YALÇIN ‘KALSIN’ DİYOR

Atalanta'nın oyuncunun değerini tamamen yitirmemesi adına, kiralama teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Özellikle hızı ve hücum hattındaki çeşitliliğiyle Sergen Yalçın’ın sisteminde kilit rol oynayan Toure, taraftarın da kalıcı olmasını istediği isimlerin başında geliyor.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıkan Toure, 7 gol atıp 4 de asist üretti.