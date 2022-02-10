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Tour of Antalya 2022 heyecanı başlıyor!

#Antalya#Kemer#Olympos
Tour of Antalya 2022 heyecanı başlıyor

14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun toplamda 600 kilometreden fazla mesafe kat edeceği organizasyon birçok ülkede canlı olarak yayımlanacak. Bisikletçiler 13 Şubat’a kadar Akdeniz’in güzelliklerinin keyfini çıkaracak.

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Sürdürdülebilir organizasyon yapısı, parkur kalitesi ile dünya bisikletinde yükselen bir marka olan Tour of Antalya 2022, bugün 14 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla start alıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve bugünkü Side-Antalya etabı ile başlayacak olan organizasyonda bisikletçiler 13 Şubat’taki finişe kadar toplamda 600 kilometreden fazla mesafe kat edecek.

Birçok önemli kanal canlı verecek

Bu yıl 9 Pro-Kıta takımının katılacağı ve her yıl belirlediği temalarıyla milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yaratan Tour of Antalya’nın 2022 teması ise ‘İklim Değişikliği Farkındalığı’ olacak. Tour of Antalya’yı TRT Spor, D-Smart, Sports TV ve S Sport’un yanı sıra CBC Sport (Azerbaycan), Horizon (İtalya), Eclat (G.Kore) Varzih (Tacikistan), Q Sport (Kazakistan) Uzresport (Özbekistan) canlı yayımlayacak.

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Kraliçe etap Kemer-Olympos arası

Organizasyonun ilk etabı Side’den başlayacak ve AKRA Hotel yanında sona erecek. İkinci etapta ise bisikletçiler Kemer’den Olympos’a pedal basacak. Bu aşama, en zor etaplardan biri olacak ve aynı zamanda hem doğal güzellikleri hem de zorluğuyla kraliçe etap olacak. Aspendos-Termessos arasındaki Üçüncü etap ise dramatik bir değişim olmazsa genel klasman kazananını belirleyen etap olacak. Antalya’daki son etap ise daha çok sprinterlere hitap edecek.

İklim değişikliği sorununa dikkat çekilecek

Gezegenimizin sürdürülebilir geleceği için iklim değişikliği sorununa dikkat çekecek olan organizasyon kapsamında 13 Şubat 2022 Pazar günü ‘İklim Değişikliği Farkındalığı Sürüşü’ gerçekleştirilecek. Akdeniz Reklamcılar Derneği, Antalya merkezli bisiklet kulüpleri ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın desteğiyle Antalya Müzesi’nin karşısındaki alanda 14.30’da başlayacak ve tüm amatör bisikletçilerin katılabileceği farkındalık sürüşünün mesafesi yaklaşık 2.5 kilometre olacak. Tour of Antalya ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı da sahiplenecek.

 

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