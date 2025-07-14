'Tour de France'taki Türk bayraklı kişi'nin kim olduğu ortaya çıktı! Sosyal medyada merak konusu olmuştu

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Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı olan Tour de France bu sene 5 Temmuz'da Lille'den start aldı. Tur Paris’teki Champs-Élysées’de 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Tour de France tam hızıyla devam ederken turu televizyonları başından takip eden Türk bisiklet severlerin dikkatini bir kişi çekti.

TÜRK BİSİKLEÇİ YOK, TÜRK BAYRAĞI VAR

Tour de France’da hiç Türk bisikletçi yarışmamasına rağmen neredeyse her etabın bitişinde Türk bayraklı bir kişi görülüyordu. Söz konusu kişi neredeyse her yarışta görülmeye başlayınca bu durum Türk seyircilerin de dikkatini çekti.

MERAK KONUSU OLDU: TÜRK BAYRAKLI KİŞİ KİM?

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Her etap sonunda sosyal medyada gündeme gelen Türk bayraklı kişi için bir bisiklet sever, ‘Tüm Tour de France etaplarında, bitiş çizgisinin sonunda Türk bayrağı sallayan biri var. Geçen seneki yarışlarda da vardı. Hep aynı kişi bence. Kim olduğunu aşırı merak ediyorum.’ paylaşımı yaparken bir Hürriyet okuru da bize maille ulaşarak aynı kişiyle ilgili şu ricada bulundu;

‘Merhaba, 2025 yılının temmuz ayındayız ve her yıl olduğu gibi Fransa’da tertiplenen dünyanın en önemli Bisiklet turu gerçekleşiyor.1970’lerden beri takip ediyorum. Geçen sene de takip ettim ve Bu sene de takip ediyorum. Tam finiş yerinde kocaman bir Türk bayrağı birisi tarafından gururla dalgalandırılıyor. Tour de France’da maalesef bir sporcumuz yok ama yine de finişte bayrağımızı görünce çok gurur duyuyorum. Bayrağımızı dalgalandıran kişiyi benim bir çok kişi merak etmektedir. Acaba bir gurbetçi mi? Acaba Türkiye’den bir sporsever mi? Bunun cevabını siz kolayca verebilirsiniz. Teşekkür ederim.’

TOUR DE FRANCE’IN TÜRK BAYRAKLISI: AHMET MUMCU

Biz de okurumuzun bu ricası üzerine başlattığımız araştırmalarımız sonucunda, Tour de France’a Türk bayrağıyla damgasını vuran kişinin Türk bisikletçi Ahmet Mumcu olduğu anlaşıldı.

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Çocukluk tutkusu olan bisikletle 1986’dan beri uzun turlar yapan Mumcu, Amerika’dan Kolombiya’ya Avrupa’dan Afrika’ya kadar dünyanın farklı noktalarına seyahatler yaptı.

Ahmet Mumcu son yıllarda ise motosikletiyle seyahatlerine devam ediyor. Mumcu son iki yıldır dünyanın en prestijli bisiklet yarışı olarak kabul edilen Tour de France’ı yerinde takip ediyor.

3. KEZ TOUR DE FRANCE’TA

Bu yıl da 5 Temmuz’da başlayan tur için 3. kez yola çıkan Mumcu, Tour de France’a katılacak takımların tanıtım töreninde de yine Türk bayrağıyla oradaydı.

Önceki senelerde olduğu gibi bu sene de turun her etabında finişteki yerini alan Ahmet Mumcu, dünyaca ünlü bisikletçilerin arkasında Türk bayrağını dalgalandırdı.

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'BAYRAĞI GÖSTERMEK KOLAY OLMADI'

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Mumcu, finişlerle ilgili de bilgilendirmelerde bulunuyor. Örneğin, Lille'deki finişle ilgili yaptığı paylaşımda, 'Bugün o kadar kalabalıktı ki hem de ağaçlar arasından bayrağı gösterebilmek kolay olmadı.' ifadelerini kullandı.

Böylece sosyal medyada gündem olan ‘Tour de France’taki Türk bayraklı kişi kim?’ sorusu da cevabına kavuşmuş oldu.