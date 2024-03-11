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Tottenham'ın Galatasaraylı Victor Nelsson'dan vazgeçme nedeni belli oldu!

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#Transfer#Galatasaray#Victor Nelsson
Tottenhamın Galatasaraylı Victor Nelssondan vazgeçme nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

Tottenham’ın G.Saraylı oyuncudan vazgeçme nedenini belli oldu. Sarı kırmızılılar istediği bonserviste indirim yapmazken Londra ekibi devre arası aynı parayı Rumen stoper için harcadı.

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Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson’u geçen yaz kadrosuna katmakta kararlı olan Tottenham’ın sarı kırmızılıların bonservis ücretinde geri adım atmaması nedeniyle transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. İngiliz TeamTalk sitesinden yer alan haberde Londra ekibinin Danimarkalı oyuncu için temasa geçtiği Galatasaray’ın 25 milyon euro istediği ifade edildi.

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Tottenham, Nelsson için ısrarını sürdürüp teklifini revize etse de Cimbom 25 milyon Euro’luk talebinde hiçbir esneme yapmadı. İngiliz ekibinin ocakta yeni bir öneri sunmasına dair beklentiler de teknik direktör Ange Postecoglou Genoa’lı Radu Dragusin’i istemesiyle boşa çıktı. Tottenham, Nelsson’a vermediği 25 milyon Euro’yu Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için harcadı.

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#Transfer#Galatasaray#Victor Nelsson

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