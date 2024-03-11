Tottenham'ın Galatasaraylı Victor Nelsson'dan vazgeçme nedeni belli oldu!

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Galatasaray’ın tecrübeli stoperi Victor Nelsson’u geçen yaz kadrosuna katmakta kararlı olan Tottenham’ın sarı kırmızılıların bonservis ücretinde geri adım atmaması nedeniyle transferden vazgeçtiği ortaya çıktı. İngiliz TeamTalk sitesinden yer alan haberde Londra ekibinin Danimarkalı oyuncu için temasa geçtiği Galatasaray’ın 25 milyon euro istediği ifade edildi.

ROTA OCAKTA GENOA’YA DÖNDÜ

Tottenham, Nelsson için ısrarını sürdürüp teklifini revize etse de Cimbom 25 milyon Euro’luk talebinde hiçbir esneme yapmadı. İngiliz ekibinin ocakta yeni bir öneri sunmasına dair beklentiler de teknik direktör Ange Postecoglou Genoa’lı Radu Dragusin’i istemesiyle boşa çıktı. Tottenham, Nelsson’a vermediği 25 milyon Euro’yu Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için harcadı.