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Tottenham'dan Victor Nelsson için 22 milyon euroluk teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Nelsson#Galatasaray
Tottenhamdan Victor Nelsson için 22 milyon euroluk teklif
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Danimarkalı stoper için resmi teklif sundu.

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Geçen yıl Sevilla’nın 17 milyon Euro’luk resmi teklif yaptığı Victor Nelsson’a bu kez Tottenham talip oldu. İngiliz kulübü, Danimarkalı stoper için Galatasaray’a 22 milyon Euro teklif etti.

İTALYANLAR DA PEŞİNDE

Sarı kırmızılılar ise Nelsson’un sözleşmesinde yer alan ‘25 milyon Euro’yu getirirse serbest kalır’ maddesini hatırlatıp, oyuncuyu bu fiyattan aşağıya satmayacağını bildirdi.

Arsenal ve İtalyan kulüplerinin de radarında olan 24 yaşındaki stoperin tercihinin İngiltere olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, ayrılık ihtimalini dikkate alarak, İnter’le sözleşmesi biten Stefan De Vrij ve Atalanta’da forma giyen Merih Demiral’ın da aralarında olduğu çok sayıda stoperle görüşüyor.

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#Transfer#Nelsson#Galatasaray

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