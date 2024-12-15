Tottenham'dan taraftar küstüren fark! Hoca gitti, golü göremedi

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İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Southampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi Southampton'a gol yağdıran Tottenham, sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Tottenham'ın galibiyet gollerini 1 ve 45+4. dakikalarda James Maddison, 12. dakikada Son Heung-min, 14. dakikada Dejan Kulusevski ve 25. dakikada Pape Matar Sarr kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, puanını 23 yaptı ve 10. sırada yer aldı. Southampton ise 5 puanla son sırada kaldı.

TARAFTAR DEVREYİ BEKLEMEDİ

Premier Lig'in dibine demir atan Southampton'da taraftarlar isyan bayrağını erken açtı. Müsabakanın 25. dakikasında 4-0 geriye düşen Southampton'da taraftarlar ilk yarının bitmesini beklemeden tribünleri terk etti.

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TEKNİK DİREKTÖR SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Southampton'da Teknik Direktör Russell Martin de ilk yarının bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

Russell Martin, Tottenham'ın 45+4. dakikada James Maddison ile bulduğu 5. golü göremedi.