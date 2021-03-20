Tottenham'dan Jose Mourinho için flaş karar! Tazminatı dudak uçuklattı

UEFA Avrupa Ligİ'nde ilk maçı 2-0 kazanmasına karşın rövanşta Dinamo Zagreb'e 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Tottenham'da sular durulmuyor.

Premier Lig'de 8. sırada yer almaması sebebiyle eleştirilerin odağı haline gelen Mourinho, Avrupa Ligi'ndeki hezimet sonrası ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Tottenham yönetimi, sezon sonu Premier Lig'de ilk 4'te yer alınmaması halinde Mourinho ile yolları ayıracak.

İlk 28 maçta 45 puan toplayan Tottenham, bir maç eksiğiyle 4. sıradaki Chelsea'nin 6 puan gerisinde yer alıyor.

GÖNDERİLİRSE 40 MİLYON EURO KAZANACAK

Kasım 2019’da takımın başına Jose Mourinho’yu getiren ve 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Tottenham, Portekizli teknik direktörü kovması halinde 40 milyon euro tazminat ödeyecek.

FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK TAZMİNAT KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Tottenham’dan yıllık 17.5 milyon euro kazanan Mourinho, futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü konumunda.

Chelsea’den iki, Real Madrid ve Manchester United’dan ise birer kez kovulan Mourinho, toplamda 79 milyon 700 bin euro tazminat kazanmıştı.

2007’de Chelsea’de görevine son verilen Mourinho 20 milyon euro, 2013’te Real Madrid’de 18 milyon 700 bin euro, 2015’te bir kez daha Chelsea’den 20 milyon euro ve son olarak Manchester United’dan 21 milyon euro tazminat almıştı.