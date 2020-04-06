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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Tottenham'da Heung-Min Son asker oluyor

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Heung-Min Son'un bu ay içinde Güney Kore'ye giderek birliğine katılacağını açıkladı.

Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve mayıs ayında terhis olacak.

Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğünde ise tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.

Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı ile altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

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